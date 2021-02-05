Родители защищают учителя, работавшего с Мальдивов: появившаяся жалоба удивила

Родители первоклассников учителя Вероники Наумовой после публикации на Delfi связались с редакцией и заявили, что они на учителя не жаловались. По их словам, родители общались между собой и выяснили, что большинству неважно, где была учитель, главное, что она выполняла свою работу, поэтому они хотят поддержать классного руководителя своих детей.

Журналист Delfi общался с мамой, которая передала позицию большинства родителей.

"После статьи на портале в нашей группе посыпались комментарии, родители были возмущены - их о такой жалобе не информировали. Для нас это было новостью, появился вопрос – или в классе есть кто-то один недовольный, что маловероятно, а если жалоба не была подписано, то, возможно, это дело рук завистливых коллег, может, даже не из нашей школы", - сказала женщина.

По ее словам, учитель Вероника любит детей, всегда учитывает мнение родителей.

"Сейчас мы учимся удаленно, родителям первоклассников очень сложно, поэтому учитель нам на выходных составляет план на неделю. Она всегда все согласовывает, просит, чтобы те, кому что-то не подходит, сообщили, она изменит, что надо. Я даже не знаю, каждый ли учитель так "нянчится" и учитывает мнение родителей. Она понимает, что большинство родителей работают из дома, им приходится сочетать работу с удаленным обучением детей. Детям ведь нужна помощь, учитель не все видит с помощью камеры", - рассказала мама.

На вопрос, точно ли учитель работала, находясь на Мальдивах, мама первоклассника сказала: "Нам неважно, на Мальдивах, в Вильнюсе, в Каунасе или где-то в деревне. Суть в том, что когда учитель была на Макльдивах, принцип обучения не изменился. Если бы учитель не сообщила публично, что она на Мальдивах, думаю, никто об этом и не узнал бы".

"Родители писали, что им неважно, откуда она работает, важно, что дети довольны, они учатся, методика работы современная. Мы получаем задания по компьютеру, они интересные, ведь детей, которые учатся дома, мотивировать непросто", - сказала женщина.

Родители, по ее словам, считают, что жалобу написали не родители детей, а кто-то со стороны.

"Недовольных не было. Но в нашей прогимназии 11 первых классов. Не все они полные, только у нас 24 ребенка. Есть другие классы, можно пойти к директору и перевести ребенка в другой класс, если что-то не нравится. Все решается просто", - сказала она.

Министерство науки, образования и спорта указало Delfi, что жалоб на учителя не получало, но обещало прокомментировать, какое поведение считается этичным и допустимым. Директор прогимназии М.Мажвидаса Эугениюс Манялис сказал, что этот случай "расследует комиссия".

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