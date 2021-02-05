Президент Литвы после встречи с представителями бизнеса: надо искать безопасный выход

Президент Литвы Гитанас Науседа после удаленной встречи с представителями малого и среднего бизнеса (председателем Совета малого и среднего бизнеса Далей Матукене, директором Литовской ассоциации торговых компаний Рутой Вайнене и президентом Литовской ассоциации парикмахеров и специалистов салонов красоты Йолантой Мачюлене) сказал, что обсуждалась ситуация, финансовое положение закрытого бизнеса и подготовка бизнеса к возобновлению деятельности.

"Ужесточение карантина позволило улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Однако вторая волна больно ударила по малому и среднему бизнесу, особенно тех людей, которые продают товары не первой необходимости или оказывают контактные услуги. Ситуация меняется, поэтому мы должны искать возможность безопасного равновесия между эпидемиологическими и социально-экономическими сферами", – сказал президент.

Он подчеркнул, что бизнес должен ответственно укреплять стандарты безопасной работы и соблюдать их, ведь от этого зависит их возможность работать.

На встрече также говорили о важности социального диалога, оказании помощи малому и среднему бизнесу, различных ограничениях на разных территориях.

Директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене заявила, что торговцы согласны постепенно возвращаться к деятельности – прежде всего, могли бы начать работать магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, и которые могут ограничить торговую площадь до 2 тыс. кв. метров.

Кроме того, по ее словам, требование площади, приходящейся на одного покупателя, может быть увеличено вдовое, чем применяемое сейчас в магазинах продуктовых товаров – 30 кв. метров.

"Мы бы согласились и с 50 кв. метрами. Действительно можно начать с большими требованиями безопасности", – заявила Р. Вайнене в пятницу BNS после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

"Нет оснований говорить, что в магазинах, где даже и требование к площади предлагаем более высокое, в которые люди заходят реже, что там появится больший риск заражения, чем в действующих сейчас торговых предприятиях", – добавила она.

По ее словам, на встрече речь также шла о том, согласится ли бизнес с тем, чтобы карантинные правила смягчались по самоуправлениям, в которых уровень заболевания ниже, однако Р. Вайнене заявила, что бизнесу такой путь не кажется разумным.

Участвовавшая во встрече с президентом президент Ассоциации парикмахеров и специалистов индустрии красоты Йоланта Мачюлене сообщила BNS, что Г. Науседа обещал, что вопрос все еще закрытых сфер бизнеса будет решаться в понедельник.

"Надеемся, что оно будет благоприятным для нас и сможет начать работать. (...) Мы сказали, что можем предоставлять услуги и работать безопасно", – добавила она.

В понедельник президент намерен обсудить эти вопросы с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Delfi напоминает, что на этой неделе правительство Литвы никаких послаблений карантина не приняло. В четверг сообщалось, что представители малого бизнеса намерены обратиться в суд.

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