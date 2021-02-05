В Клайпеде работники индустрии красоты "хоронили" свой бизнес

5 февраля в Клайпеде у Ратуши собрались работники индустрии красоты - принесли черный крест, кладбищенские свечи, венки, цветы. Так они "хоронили" свой бизнес. Многим представителям этого сектора в Литве приходится жить на 260 евро, а не на обычный свой заработок. Подобную акцию провели и работники этой индустрии в других городах страны.

Клайпедчане Томас Навалинскаси Живиле Мажейкайте сказали, что инициировали эту акцию из-за двойных стандартов, которые вызывают чувство обреченности. В торговых центрах можно купить цветы, а цветочные магазины закрыты. То же самое касается одежды, обуви, посуды – их тоже продают в ТЦ.

"Мы хотим напомнить, что выбрали их, чтобы они представляли наши интересы, а не интересы монополистов. Мы не согласны с решениями этой группы экспертов. Поэтому ситуация такова, что мы хороним малый бизнес. Мы представляем интересы всех людей, которые в Литве работают индивидуально, создают рабочие места, проводят обучение, но нас никто не слышит", – сказал предприниматель.

"Может, мне как Каланте надо поджечь себя, чтобы люди наконец-то начали говорить об этом?", – вопрошал он.

Он просит одного - чтобы ему дали работать.

"Карантин длится почти год, за лето мы не успели вернуть клиентов. Мы можем не работать месяц, но сейчас можем работать, это возможно, но правительство не хочет выполнять свою работу. По статистике в салонах красоты было всего несколько процентов заражений. (...) Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы не просим с протянутой рукой эти 257 евро, мы хотим работать. Какая разница между зубным врачом, который залезает людям в рот и продавцом обуви, к которой в магазин зайдет один человек? В чем разница между магазином, куда заходят 500 человек и маленьким магазином, где есть только покупатель и продавец?", – сказал Навалинскас.

"Это символическая акция, мы пришли с символами, хотим, чтобы нас услышали. (...) Мы не хотим политики, мы хотим работать", – прибавила Живиле.

Участники акции сказали, что они устали жить ожиданиями и ложными обещаниями, поскольку уже немало представителей малого бизнеса обанкротилось. Томас и Живиле призывают объединяться не только клайпедчан, но братьев и сестер по участи во всей Литве, чтобы заставить правительство быстрее принять решение.

Такие акции состоялись в Таураге и Расейняй.

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