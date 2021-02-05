Близкие Усялиса пожаловались на необоснованные нападки

Развязка скандальной истории нелегальной вакцинации. Семья Ричардаса Усялиса повторно привилась от коронавируса. Правда, приехали из Вильнюса только 5 из 6 скандально прославившихся членов семьи. Сам предприниматель, глава частной станции скорой помощи Ambulansas не приехал, поскольку заболел. развязку скандала вице-мэр Шилале назвал грустным днем для города, пишет LNK.

Члены семьи Уяслиса были привиты в четверг.

"Словосочетание "члены семьи" уже стало ругательством,", -сказала супруга предпринимателя Мария Усялене.

"Гендиректор не приехал, у него из-за этой истории ухудшилось состояние здоровья, бывают припадки. Он не прививается, боится, пьет по ночам лекарства", – сказал представитель Ambulansas Альгирдас Радвила.

Говорят, что он сможет сделать прививку, когда поправится.

"А что, член семьи - не человек? Члены семьи в пролом году составили соглашение о волонтерской работе. Да, они не работали, потому что боялись", – сказал Радвила.

Члены семьи Усялиса сказали, что, если бы они не привились, то дозы вакцины пропали бы, поскольку одни врачи не хотели прививаться, а другие болели.

Мария Усялене сказала, что станет волонтером, а ее сын работает в компании не только специалистом в сфере ИТ, но и фельдшером.

Заведующая Шилальской станции скорой помощи Лорета Калникайте сказала, что эту историю просто раздули до скандала.

"Она закончилась тем, с чего началась - пузырем. Это политиканство", – сказала она.

Местные власти отметили, что Служба спецрасследований подтвердила факт нарушения.

"Нам сообщили, что Калникайте не могла включать в список фамилии трех человек. Это те люди, которые в Ambulansas не работают, у них есть соглашение волонтеров", – сказал вице-мэр города Тадас Барткус.

Жители города уверены, что было кому привиться этими прививками и без членов семьи Усялиса, приехавших из Вильнюса.

Барткус напомнил, что этим людям грозит штраф до 1500 евро.

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