Исследование: уровень безработицы в Литве в четвертом квартале – 9%

Уровень безработицы в Литве в четвертом квартале прошлого года составил 9% или на 0,3% ниже, чем в июле-сентябре. Уровень безработицы среди мужчин был 9,7%, среди женщин - 8,4%, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики.

Уровень безработицы среди молодежи (15-24 года) в четвертом квартале составил 19,2% и за квартал снизился на 3,9%.

Количество безработных в четвертом квартале было 134,5 тыс. - за квартал их число снизилось на 2,7 тыс. Количество долгосрочных безработных за квартал снизилось на 1,9 тыс. и составило 36,8 тыс., среди лиц 15-24 лет было 20,1 тыс. безработных.

В 2020 году уровень безработицы составил 8,5% и был выше на 2,2% уровня безработицы в 2019 году. Среди мужчин уровень безработицы был 9,3%, а среди женщин - 7,7%. Уровень безработицы среди молодежи был 19,6%, что на 7,7% выше, чем в 2019 году.

Уровень долгосрочной безработицы по сравнению в 2019 годом вырос на 0,6% и составил 2,5%.

Уровень занятости в прошлом году снизился на 1,4 пункта до 71,6%

Уровень занятости жителей Литвы в возрастной группе 15-64 года в прошлом году составлял 71,6% и за год снизился на 1,4 процентных пункта. Уровень занятости мужчин этого возраста составил 72,2%, женщин - 71%, что ниже прошлогоднего соответственно на 1,3 и 1,5 процентных пункта, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики.

Уровень занятости молодежи (15-24 года) в прошлом году составил 29,4%, за год снизился на 3,5%. В возрастной группе 55-64 года уровень занятости жителей снизился на 0,8% и составил 67,6%.

В 2020 году всего было 1,484 млн лиц, причисляемых в занятым на рынке труда, за год это число увеличилось на 13,7 тыс. В прошлом году было зафиксировано снижение занятых на рынке труда людей в некоторый сферах экономической деятельности из-за коронавирусной пандемии и число занятых на рынке труда жителей составило 1,358 млн, или на 20,3 тыс. ниже, чем в 2019 году.

Работа была у 82,7 тыс. молодых людей (15-24 года), или на 12,1 тыс. ниже, чем в 2019 году.

В 2020 году было 886,1 тыс. экономически неактивных жителей в возрасте от 15 лет и выше, из них более половины (59,2%) - пенсионеры по старости и получатели ранних песий по старости. 63,4% молодых (возраст 15-24) жителей были экономические неактивны, из них 91,9% обучались в общеобразовательных или профессиональных школах, колледжах, университетах.

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