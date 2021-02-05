Минздрав Литвы: в национальном масштабе начались исследования мутаций коронавируса

Для того, чтобы наблюдать за разнообразием обнаруживаемых в Литве штаммов коронавируса, их распространением и изменениями их генома, начинаются национальные исследования по отслеживанию генома, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав).

Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья (НЛООЗ).

Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался 1 процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.

Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры о проведении исследований с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом.

К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии.

Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью обратятся в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе правительство поручило Министерству здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!