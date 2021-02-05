С пятницы в Вильнюсе запрещено курение на балконах в 28 домах

В Вильнюсе жители 380 многоквартирных домов попросили сделать их дома некурящей зоной, в Каунасе с такой заявкой выступили жители 65 домов.

Как заместитель главы администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас, так и советник мэра Каунаса Томас Ярусявичюс сказал, что не знают, как контролировать выполнение действующих ограничений и видят недостатки в законодательной базе.

По словам Бужинскаса, с пятницы в Вильнюсе вступает запрет на курение в 28 домах. Он рассказал, как проходит процесс принятия заявок.

"Мы получаем заявление жителя, проверяем, точно ли он живет по указанному адресу, тогда готовим приказ, информируем администратора дома, он должен вывесить соответствующие информационные знаки, информировать жителей, через две недели после этого запрет вступает в силу", – сказал он LRT.

Бужинскас подчеркнул, что у муниципалитета нет достаточных ресурсов для контроля этого запрета.

"В принципе, контроля не будет. В Вильнюсе нет такого количества работников отдела общественного порядка, это не является приоритетной задачей, никто не будет сидеть и смотреть - курят или нет на балконе, дроны тоже поднимать не будут", – сказал он.

Бужинскас заметил, что проблема в том, что люди вмешиваются в жизни людей, в частное пространство и пытается его регулировать, он сказал, что не знает, как будет работать вся система, когда начнут поступать жалобы от жителей.

По словам Ярусявичюса, в Каунасе уже подготовили 40 приказов, первый запрет вступит в силу 10 февраля.

По словам мэра Паланги Шарунаса Вайткуса, в Паланге поступило 5 заявок, муниципалитет закон выполнит и примет их, но мэр сомневается в том, что это даст какой-то результат.

"Я считаю, что этот закон не осуществим, контролировать его осуществление невозможно. Он внесет раздор, соседи будут злиться и ругаться, следить друг за другом, фотографировать", – сказал он LRT.

Вайткус заметил, что в Паланге летом жилье сдают в аренду, всех их предупредить и контролировать будет нелегко.

Ярусявичюс также сказал, что осуществить этот закон будет нелегко. Кроме того, планируют обращение в МВД с просьбой объяснить некоторые положения закона.

Напомним, что с 1 января 2021 года в Литве действует закон, запрещающий курение на балконах, террасах и лоджиях многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель дома.

За нарушение грозит - предупреждение, штраф 20-50 евро, а за повторное нарушение 50-90 евро. Если хозяин квартиры не укажет, кто курил на его балконе, то получит штраф в размере 30-60 евро, за повторное нарушение 60-120 евро.

Протоколы составляет не только полиция, но и сотрудники отдела общественного порядка мэрии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!