Советник премьера Литвы: в нескольких маленьких магазинах опасность выше, чем в одном большом

Правительство Литвы в среду решило не вводить карантинные послабления, поэтому не открыли небольшие магазины и салоны красоты. Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене рассказала, какую опасность таит открытие магазинов.

"Если в торговый центр человек приходит и сразу покупает 10 товаров, значит, если открыть маленькие магазины, человеку придется обойти 10 магазинов, чтобы купить то же самое. Надо понимать, что расширение контактов в этом случае повысит риск в 10 раз", – сказала Гудлявичене.

Предприниматель Лаура Забараускене-Арнашене сказала, что не знает, как жить дальше.

"Здесь сложно что-то сказать. Это полное игнорирование того, в каком состоянии сейчас представители малого бизнеса. Жизнь на 257 евро", – сказала она.

Два магазина одежды, которыми она владеет, закрыты с 15 декабря, доходы предпринимателя составляют 257 евро в месяц.

"Мы живем практически на детские деньги. Мне даже нечем заплатить за аренду. Может, буду просить отсрочку оплаты, не знаю", – сказала она.

Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс отрицательно оценил тот факт, что в продовольственных магазинах есть товары не первой необходимости.

"С торговыми центрами тоже прокол вышел, они могут продавать товары не первой необходимости. Это несправедливо. Но продовольственные магазины мы не можем закрыть, людям надо есть", – сказал ученый.

Решение правительства вызвало неоднозначную реакцию, поскольку в понедельник глава Минздрава Арунас Дулькис сообщал об открытии магазинов и салонов красоты. В среду правительство этот вопрос не обсуждало, поскольку против выступили эксперты.

Шимоните сказала, что рекомендации экспертов надо обсудить.

Надеются, что решения будут приняты на следующей неделе.

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