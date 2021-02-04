Морской музей Литвы: небывалые потери в 2020 году и оптимистичные планы на будущее

Туристическая отрасль Литвы продолжает нести серьезные потери из-за бушующей пандемии и карантинных ограничений. Несмотря на то, что летом отечественные курорты были заполнены людьми, а руководители турагентств возлагали большие надежды на местных путников, гостиницы все равно понесли убытки. Литовцы тратят на отдых в разы меньше, чем иностранцы – это факт, но если ресторанному бизнесу еще как-то удается справляться, то особенно трудно пришлось музеям.

Представители отечественной туриндустрии разводят руками – жители Литвы по музеям и галереям не ходят. Справедливо ли это утверждение, вопрос спорный, однако с уверенностью можно сказать лишь то, что местные туристы посещают те или иные знаковые места меньше, чем приезжие. Далеко за примерами ходить не нужно: так, по данным вице-президента Литовской ассоциации делового туризма Удрюса Армалиса, в 2018-2019 годах совокупный доход музеев Ниды составлял около 180 тысяч евро, а в 2020 году удалось собрать всего около 10 тысяч евро.

Проблемы не обошли стороной даже Морской музей Литвы и дельфинарий – один из самых посещаемых туристами в странах Балтии. По словам работников, потери исчисляются не тысячами, а сотнями тысяч гостей. Об этом журналисту рассказала завотделом музея по культурной коммуникации и маркетингу Нина Путейкене.

«Зависимость динамики посетителей Морского музея Литвы от карантина лучше всего демонстрируют цифры: в 2019 году мы приняли 592 460 посетителей, а в 2020-м – 377 357 человек. В минувшем году музей и дельфинарий из-за карантинных ограничений в общей совокупности были закрыты на четыре месяца: с 9 марта по 30 апреля и с 11 ноября по 31 декабря. Мы потеряли свыше трети гостей. При этом даже в то время, когда музей работал, мы теряли посетителей, так как число тех, кого мы могли принять, было ограниченным. Это особенно чувствовалось во время представлений дельфинов: мы не могли проводить их в зале, проводили в бассейне на открытом воздухе, где количество мест ограничено. Поскольку латыши составили вплоть до одной пятой всех наших посетителей, мы очень хорошо прочувствовали на себе урон от закрытых границ во время карантина», - посетовала собеседница.

В то же время Путейкене говорит, что сотрудники не унывают, так как работы меньше не стало. 2021 год – особый для музея. В этом году страна отмечает красивый юбилей – столетие Литвы как морского государства, поэтому на Клайпеду в целом и музееведов в частности возлагают большие надежды.

«Специально в рамках празднования юбилея был создан отдельный проект в области коммуникации под названием „Литва – морское государство“. К этой дате будут приурочены четыре выставки: две из них, представляющие флот межвоенной Литвы, будут экспонироваться в Клайпеде, одна – в Юрбаркасе и одна в интернет-пространстве. Этой дате будет посвящена и международная акция „Ночь музеев“. Также будет созвана научная конференция. На открытие сезона, когда бы он ни был, мы запланировали сюрприз – концерт музыкальной группы „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ под открытым небом. Кроме того, во время Праздника моря состоится ставший уже традиционным фестиваль „Флотилия Данге“, а в начале августа мы откроем в музее большую выставку керамики „Небо падает в море“. Одни лишь эти упомянутые мной мероприятия говорят о том, что мы очень ждем посетителей», - делится планами музеевед.

Она искренне надеется, что в этом году ситуация улучшится, поэтому нехватки в гостях не будет.

«Очевидно, что такими свободными, как все уже привыкли, в одночасье мы не станем, но надеемся, что вакцинация и сформировавшийся естественным образом иммунитет позволит путешествовать хотя бы с наступлением лета. Мы рады, что за последние несколько лет объем внутреннего туризма очень вырос. Вместе с этим мы надеемся и на то, что у посетителей формируются иные отношения с музеями», - рассуждает заведующая отделом.

По ее мнению, несмотря на то, что большая часть всем известных в Литве музеев не преследует цели заработать и стоит на балансе Минкультуры, это не означает, что ответственные сотрудники не должны работать над привлечением посетителей. В этом смысле у Морского музея и дельфинария больших проблем нет.

«Если раньше музей был тем местом, в который было достаточно заглянуть один раз за всю жизнь, то сейчас все больше популярности набирает философия о музее, как о месте для встреч и хорошего времяпрепровождения. Ведь в Морском музее Литвы сегодня можно и учиться, и развлекаться, можно провести время в кафе, поесть или просто выпить кофе с мороженным. Более того, у нас есть даже такие посетители, которые приходят ради эксклюзивных сувениров», - подытожила Нина Путейкене.

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