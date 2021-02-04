"Delfi Главное": как Запад ответит Путину, будущее протеста в России и усталость от карантина в Литве

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Приговор Алексею Навльному вызвал волну возмущения в России и был назван "трусливым" на Западе. Литва требует новых санкций. Дальнейшее развитие ситуации в самой России и варианты реакции западных стран на приговор обсуждаем с вице-министром иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом и директором ФБК Алексея Навального Иваном Ждановым.

Вторая тема: как справиться с усталостью от карантина в Литве? Говорим с профессором, директором Института наук о здоровье медицинского факультета Вильнюсского университета Натальей Фаткулиной. Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов. Начало трансляции в 16,15. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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