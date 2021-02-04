Приговор Алексею Навльному вызвал волну возмущения в России и был назван "трусливым" на Западе. Литва требует новых санкций. Дальнейшее развитие ситуации в самой России и варианты реакции западных стран на приговор обсуждаем с вице-министром иностранных дел ЛитвыМантасом Адоменасом и директором ФБК Алексея Навального Иваном Ждановым.
Вторая тема: как справиться с усталостью от карантина в Литве? Говорим с профессором, директором Института наук о здоровье медицинского факультета Вильнюсского университета Натальей Фаткулиной.