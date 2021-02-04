"Посмел выжить, вернуться, опозорить Путина". Дмитрий Гудков – о приговоре Навальному и о перспективах смены власти в России

Московский городской суд отправил российского оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьму, заменив условный срок на реальный. В колонии общего режима он должен провести 2 года и 8 месяцев. В приговоре сказано про 3,5 года, но часть срока Алексей уже отбыл под домашним арестом по делу "Ив Роше". Среди его сторонников – оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

С 2011 по 2016 год Дмитрий Гудков был депутатом российской Государственной Думы от партии "Справедливая Россия". Он – один из четырёх депутатов, не проголосовавших за присоединение Крыма к России. Вместе с тем, Гудков был среди организаторов протестных митингов 2011-12 гг.. Надо ли говорить, что из "Справедливой России" его выгнали.

В 2016 году Дмитрий Гудков баллотировался в Госдуму повторно, но не получил достаточно голосов. До этого года он пытался удержать на плаву политическую "Партию перемен", где был фактическим лидером. Но и это проект власть похоронила, отказавшись узаконить партию. За его плечами десятки гражданских инициатив: поддержка независимых СМИ, антикоррупционные расследования, помощь независимым политикам. В день приговора Навальному Дмитрий Гудков пытался прийти к зданию суда, по все подходы и подъезды оказались наглухо перекрытыми.

Дмитрий Гудков Foto: Facebook

- Что вы можете сказать о приговоре Алексею Навальному?

- Первое, что я испытал, это ярость, которой не было давно. Они настолько демонстративно плюнули нам в лицо, что это вызывает лишь ярость. Говорят нам, что Навальный – иностранный агент и наймит Запада, внедрённый для разрушения России, а сами судят его мелким позорным судом. Представитель ФСИН [Федеральная служба исполнения наказаний – прим. ред] нёс такую чушь, и это настолько бесчестно и несправедливо, что ярость вчера испытывали многие. А поскольку в суде не могли придумать ничего стоящего, то, мне кажется, все давно сделали вывод: Навального судят за то, что он посмел выжить после отравления. За то, что посмел вернуться в собственную страну. За то, что посмел опозорить Путина на весь мир с этим его безвкусным дворцом за 100 миллиардов и с золотыми ёршиками. Навальный выставил Путина посмешищем и уничтожил его репутацию в стране. И теперь Путин – это президент, которого не любят граждане. Он потерял народную любовь окончательно.

Foto: Stopkadras

- Если сравнить нынешние уличные протесты с протестами 2011-12 годов, то в чём разница?

- В 2012 году на Болотной площади были протесты людей, которым было что терять. Это были протесты не столько против Путина, сколько против выборных фальсификаций. Люди требовали честных выборов, пересмотра итогов в Государственную Думу, и они, не предполагая рисков, вышли на санкционированный митинг. Их целью было потребовать от власти своего представительства. А сейчас мы видим другое. Сейчас – протест отчаявшихся людей, злых на власть, и которые эту власть уже ненавидят. Это протест уже персонально против Путина.

Другой момент. В 2011 году это был протест рассерженного городского класса, протест либерального мэйнстрима крупных городов. А сейчас это уже всероссийский протест, народный. В нём участвуют и представители "глубинного народа". Пока что вышли далеко не все, но те, кто не вышел, наблюдают за протестующими либо с нейтралитетом, либо с сочувствием. И ещё раз подчеркну. В 2011 году люди выходили, не намереваясь рисковать, а сейчас люди выходили конкретно под дубинки Росгвардии. Это уже другой уровень смелости.

- Приговор Навальному – это разгром оппозиции или, наоборот, фактор её объединения?

- Никакой не разгром. Думаю, Навальный не отсидит срок, который ему дали, потому что сама власть превратила его в символ борьбы против жуликов и воров, против Путина, против несправедливости в нашей стране. И получилось, что у оппозиции теперь есть лидер, равновеликий с Путиным. И я сейчас даже не о рейтингах, а о возможности донести свою точку зрения до масс. Может, в Кремле и предполагали разгром, но в итоге, посадив Навального, получат ещё больше проблем. Навальный будет потихонечку превращаться в Нельсона Манделу, а его команда способна работать и дальше. Эти люди продолжат заниматься тем, чем занимались, только с ещё большим политическим весом. Так что о разгроме речь точно не идёт.

Мне поначалу казалось, что разгромить оппозицию действительно могут, но власть оказалась настолько глупа, что сделала всё по-идиотски, и хуже придумать было невозможно. История с самолётом, который сел не в том аэропорту, с отравлением, с арестом. Они сделали всё, чтобы Навальный превратился в символ борьбы с ними.

- В 2016 году вы баллотировались в Госдуму, но не прошли. В связи с этим как вы оцениваете состояние российского общества? Вы не прошли, потому что вас объективно не выбрали, или же тут сыграли роль фальсификации со стороны власти?

- У меня тогда не было наблюдателей, но потом я встречался с бывшими председателями ТИКов [территориальная избирательная комиссия – прим.ред], и выяснилось, что в трёх моих районах были фальсификации. Получается, даже тогда, когда меня "мочили" по всем федеральным телеканалам и выставили в избирательный округ 11 конкурентов, всё равно мой результат был довольно высоким. Но сейчас ненависть к власти и конкретно к партии "Единая Россия" приобрела уже другие масштабы. Мне сложно сказать, готово ли общество прямо сейчас поддержать демократическую оппозицию. Не знаю. Но то, что общество уже готово к переменам и хочет поменять несправедливый механизм, несправедливый режим, со всеми репрессиями, со старыми надоевшими лицами – это факт. Если появятся нормальные кандидаты и выборы будут честными, то я не сомневаюсь, что они выиграют.

- Но не придётся ли этим кандидатам говорить фразы "Крым наш", "Америка наш враг"? Ведь если кандидат в президенты не скажет этих фраз, то его, наверное не выберут?

- Мы сейчас не говорим про президентские выборы. Мы говорим про ближайшие парламентские выборы. Но если хотите по существу, то вопрос Крыма уже не является ключевой повесткой дня. По большому счёту, людям этот Крым уже неинтересен. В 2016 году "крымская" тема мне на выборах мешала, но сейчас я говорю свои мысли про Крым, и люди начали слышать аргументы. Я объясняю: "вот Крым, а вот пенсионная реформа. Не было бы Крыма, они бы не повысили пенсионный возраст. Ведь пенсионный возраст повысили, потому что потеряли деньги. А деньги потеряли из-за санкций. А санкции мы получили из-за Крыма". И люди на мои слова реагируют спокойно, потому что на себе всё это чувствуют. То есть крымская тема ушла.

А что касается темы "Америка – враг", то это тоже уже не сильно работает. Есть процентов 20 людей, зомбированных телевизором. Но многие сейчас понимают, что с Западом надо дружить, иначе мы все будем бедными. Людям надо объяснять: никто не требует обожать и любить Америку, но есть элементарная логика. Запад у нас покупает нефть и газ, а нам поставляет технологии, без которых мы не сможем нормально жить. И если мы с ним сейчас поругаемся, то получим новые санкции и будем жить бедно. А лучше всего – ни с кем не ссориться. Надо ли нам из-за одного Путина ссориться со всеми на ровном месте? Не надо. Вот это и следует объяснять людям. И ладно ещё Америка, но уж к Европе сейчас, я думаю, больше половины российских граждан нормально относятся.

- Что касается роли Евросоюза и конкретно Литвы в поддержке российской оппозиции, то как бы вы эту роль оценили? Она чувствуется?

- Отсюда не особенно чувствуется. Даже рядовые гражданские активисты зачастую об этом не знают. И не знают по той причине, что это особо не обсуждается. Я-то понимаю, что такое Европарламент и как влияет позиция каждой страны Евросоюза на общую позицию в отношении режима Путина. Но конкретно эта тема в среде российской оппозиции не в фокусе.

- По поводу Литвы то же самое?

- Я про поддержку со стороны Литвы знаю, но речь-то про обычных рядовых россиян, которые сегодня выходят на акции протеста. Они вряд ли об этом знают. Но, может быть, это и не так важно, ведь не надо власти давать лишний повод обвинять протестующих в предательстве страны.

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