Минсельхоз Литвы подсчитал, какие продукты дорожают

Некоторые продукты в Литве дорожают, но не так быстро, как в соседних странах. Таковы данные Минсельхоза, который совместно с аналитиками Центра сельскохозяйственного бизнеса провел исследование цен в последнем квартале 2020 года.

По данным министерства, рост цен в Литве ниже среднего по ЕС, кроме того, есть тенденция снижения цен.

В последнем квартале 2020 г., по сравнению с последним кварталом 2019 г., по данным Минсельхоза, цены на продукты поднялись на 0,6%. Этот рост был медленнее, чем в Латвии (1,3%), Эстонии (0,9%), Польше (1,4%) и ЕС (1,6%).

В четвертом квартале годовой рост цен замедлился, а в декабре был нулевым – уровень цен был таким же, как в декабре 2019 г. Это замедление, по словам представителя Минсельхоза Эвалдаса Пранцкявичюса, может быть связано со снижением цен на мясо, овощи и фрукты.

Хотя в последнем квартале прошлого года цены были чуть выше, чем в последнем квартале 2019 года, наблюдалась тенденция снижения цен на импортные товары.

"Если тенденция снижения цен сохранится, то в начале 2021 года годовой рост цен будет ниже, чем год назад. Больше всего на снижение цен повлияли цены на мясо, овощи и фрукты. Снижение цен связано с хорошим урожаем овощей и фруктов в Литве и соседних странах, а также с сезонностью", – сказал Пранцкявичюс.

По данным министерства, розничные цены на картофель и полевые овощи в четвертом квартале снизились, подорожали овощи, выращенные в теплицах. Картофель в магазинах подешевел на 55%, капуста – на 39%, морковь – 30%, лук – 23%, свекла – на 14%.

Урожай яблок в 2020 году в Литве был средним. Закупочная цена на яблоки в четвертом квартале 2020 года снизилась на 13,46% и была на 16,67% ниже чем год назад, когда урожай был плохим.

Цены на хлеб и батон снизились. Темный хлеб подешевел на 5,18%. Средняя цена на ржаную муку была на 0,79% ниже. Батон подешевел на 4,79%.

Цены на свинину менялись по-разному. Например, окорок с костью подешевел на 2,53%, без кости – 8,63%, шейка подорожала на 0,99%, а цена на корейку осталась стабильной. Закупочные цены на свинину за год снизились на 17,32%.

Цены на говядину остались стабильными, они увеличились незначительно (0,07–0,37%), только окорок подорожал на 5,24%.

Курятина по-прежнему стоит недорого, однако отмечалось ее подорожание перед праздниками - на 3,70% по сравнению с третьим кварталом.

Молоко по сравнению с третьим кварталом подешевело на 2,72%.

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