Советник: президент ждет новых кандидатов на посты послов

Президент Литвы ждет новых кандидатов на свободные в данный момент позиции послов, заявила советник президента Аста Скайсгирите.

"Насколько я понимаю, министр (иностранных дел - BNS) Гарбиэлюс Ландсбергис предложит другие кандидатуры в послы, было бы хорошо сделать это как можно скорее, чтобы заполнить этот вакуум", – сообщила в четверг советник главы государства, глава группы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите в интервью радиостанции LRT.

Отвечая на вопрос о том, готов ли президент заново рассмотреть возможность назначения послами бывших министров иностранных дел и обороны Линаса Линкявичюса и Раймундаса Кароблиса, она сказала, что пост посла "не является ни премией, ни привилегией".

"Вы упомянули две конкретные фамилии бывших министров. Комментарий может быть лишь такой, что пост посла не является ни премией, ни привилегией, почему именно бывшие министры должны быть назначены послами? Это было бы не очень справедливо и в отношении других кадровых дипломатов. Есть из кого выбирать, и при этом считаем, что министр будет самым подходящим кандидатом", – сказала А. Скайсгирите.

Она подтвердила, что в президентской администрации в данный момент ведутся неформальные дискуссии по кандидатурам послов.

СМИ сообщали, это подтвердили и различные источники BNS, что Гитанас Науседа активно участвовал в процессе назначения главы военной разведки, хотя закон о разведке предусматривает, что назначение этого должностного лица – прерогатива министра обороны.

На минувшей неделе служба новостей телеканала LNK сообщила, что обстоятельства назначения главы военной разведки могут быть одной из причин, по которым бывший министр обороны Р. Кароблис все еще не назначен послом в Брюсселе или Вашингтоне.

По данным дипломатических источников, в последние месяцы рассматривалось, что Р. Кароблис и Л. Линкявичюс могли бы стать послами Литвы в Брюсселе или в Вашигнгоне.

Назначить как можно скорее посла в Вашингтоне Г. Науседу призвали и представители американского бизнеса в Литве.

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