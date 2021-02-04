Коронавирус в Литве: 721 новый случай, 12 человек скончались

За минувшие сутки в Литве подтвержден 721 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщает Департамент статистики.

В статистику включены 6 случаев смерти, которые имели место раньше.

За сутки выздоровел 1442 человека.

Всего с начала пандемии в Литве заболели 184 948 человек, 133 994 выздоровели, 45 753 – еще болеют.

Всего скончались 2885 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 75 804 человек, двумя дозами – 30 241.

За минувшие сутки проверили 8855 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 957 327 тестов.

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