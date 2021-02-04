В статистику включены 6 случаев смерти, которые имели место раньше.
За сутки выздоровел 1442 человека.
Всего с начала пандемии в Литве заболели 184 948 человек, 133 994 выздоровели, 45 753 – еще болеют.
Всего скончались 2885 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 75 804 человек, двумя дозами – 30 241.
За минувшие сутки проверили 8855 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 957 327 тестов.
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