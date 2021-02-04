В Шяуляйскую больницу доставлена беременная с симптомами отравления, подозревают поощрение к самоубийству

BNS ru.DELFI.lt

В Шяуляйскую больницу доставлена беременная с симптомами отравления, подозревают поощрение к самоубийству. Департамент полиции сообщил, что женщина 1981 г.р. около 20 ч. 1 февраля была доставлена в больницу из дома. Ее госпитализировали из-за отравления.

По данным полиции, получены доказательства поощрения к самоубийству. Ведется расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!