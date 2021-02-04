В Каунасе от коронавируса уже прививают учителей, в Вильнюсе и Клайпеде вакцинация начнется на следующей неделе

BNS ; Аустея Масёкайте-Любинене , ru.DELFI.lt

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В Каунасе от COVID-19 привили около 2000 педагогов, в Вильнюсе и Клайпеде этот процесс должен начаться на следующей неделе, сообщает LRT.

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