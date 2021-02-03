Экономист: если карантин в Литве затянется, начнется эмиграция, увеличится "тень"

По мнению старшего экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, государство должно обсудить другие способы управления пандемией, поскольку из-за затянувшегося карантина в Литве может начаться эмиграция и увеличиться "тень".

"Год будет достаточно контрастным, поскольку первое полугодие, вероятно, принесет много вызовов, а рост экономики откладывается на весну-лето. Однако во втором полугодии, вероятно, рост экономики ускорится", – сказал Маурицас.

Несмотря на это, Маурицас отметил, что дефицит бюджета в следующем году будет самым большим в странах Балтии и Северных странах.

"Конец года может бросить тень, поскольку придется утверждать бюджет на 2022 год, а дефицит бюджета в следующем году, как и в прошлом будет самым большим в странах Балтии и Северных странах", – сказал он.

По его словам, решающие действия будут зависеть от карантина в Литве.

"Литва, по сравнению с некоторыми другими странами региона, применяет более жесткий карантин, и похоже эти меры будут действовать: сейчас говорят, что только в конце первого квартала серьезнее ослабят карантин. Видно, это скажется на дефиците бюджета, – вероятно, он в Литве вырастет больше", – сказал Маурицас.

Он подчеркнул, что затянувшийся карантин грозит эмиграцией.

"В странах Западной Европы сейчас карантин мягче. (...) Мы, как маленькая открытая экономика, которая постоянно сталкивается с угрозой эмиграции, вряд ли можем позволить себе более длительный и жесткий карантин, чем в большинстве Западных стран. Было бы неплохо, чтобы мы были одними из первых, кто открывает экономику, лал это было весной. Надо делать все, чтобы до того времени пандемию контролировали иными способами, а не карантином", – сказал он, напомнив, что "карантин – это крайняя мера, ее используют, когда других способов управления нет".

Кроме того, по словам Маурицаса, затянувшийся карантин приведет к росту "тени" в экономике.

"Если карантин вовремя не прекратить, появятся и другие отрицательные факторы, например, рост "тени", тогда часть отраслей привыкнет работать в "тени". Ни для кого не секрет, что немалая часть компаний, которые работают в регионах, не учитывают запреты и работают. Да и сами запреты действуют недолго, пока люди не мобилизуются. Потом видим, что чем дальше, тем больше "тени", нелегальной деятельности", – сказал он.

Экономист заметил, что "было бы неплохо, если бы со стороны власти было больше ясности и госучреждения установили определенный срок действия карантина".

"Я думаю, что после пика, когда потушили большой костер, надо смотреть в будущее", – сказал Маурицас.

Он надеется, что стране удастся избежать интенсивной третьей волны.

"Ситуация очень неопределенная, если иметь в виду, что вирус мутирует и меняется. Но жизнь должна продолжаться, в любом случае. (...) Вероятно, что такой ситуации, как в декабре-январе не будет", – сказал экономист.

"Литва все равно будет в числе стран, которые меньше всего пострадали от пандемии, если сама не срубит сук, на котором сидит, и не вызовет отрицательных побочных эффектов", – заметил Маурицас.

Правительство Литвы 3 февраля решило не смягчать карантин, поскольку в последние дни выяснились новые обстоятельства, объяснила премьер-министр Ингрида Шимоните. Карантин в Литве действует до 28 февраля.

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