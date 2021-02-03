Глава таможни Литвы: почти вся контрабанда сигарет – из Беларуси

Временный руководитель Департамента таможни Литвы Йонас Мишкинис заявил, что в связи с тем, что в прошлом году было задержано нелегальных сигарет на сумму более 60 млн евро в основном из Беларуси, следует предпринять и политические шаги.

"Производство избыточных сигарет в Беларуси очень развито. Я не знаю, как будут развиваться (межгосударственные – BNS) отношения, но есть определенная межгосударственная проблема, поскольку подобные объемы требуют определенных шагов и на политическом уровне", – сказал в среду Й. Мишкинис на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, комментируя ситуацию с теневой экономикой в стране.

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Он сообщил, что в прошлом году было задержано 388 млн сигарет, из них 93% были из Беларуси.

"Это рекордно много (...). По сути, это была крупная контрабанда", – отметил Й. Мишкинис.

В январе таможня сообщила, что в прошлом году было задержано 16,6 млн контрабандных пачек сигарет, а в 2019-ом – 8,2 млн, тогда белорусские сигареты составляли 85%.

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