Предприниматель: через несколько месяцев на рынке в Литве появится нехватка жилья

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал, что в последнее время спрос на жилье в Литве превышает предложение, а это в недалеком будущем приведет к росту цен.

"По нашим подсчетам, в январе в Вильнюсе была продана 571 квартира. (...) Это почти на 12% больше, чем в январе 2020 г. и на 20% больше, чем в январе 2019 г. Очевидно, что интерес к недвижимости в столице есть, цифры сами показывают, что спрос растет", – сказал предприниматель.

"Если продажи и дальше будут такими, как в январе, то через 8 месяцев все объекты будут проданы. Это значит, что это приведет к нехватке жилья на рынке", – продолжил он.

По словам Авулиса, недостаток объектов обусловлен "острым и насущным земельным вопросом".

"До сих пор в центральной части Вильнюса сносили старые постройки, а на их месте строили дома. Но в последнее время Национальная земельная служба сменила политику и пытается расторгнуть договор об аренде земли, если строительная компания хочет снести старые постройки и построить новые. Поэтому сейчас покупка и снос старых объектов - рискованное дело", – сказал он.

По его словам, 70-80% всех проектов в столице появляются на арендованной у государства земле.

"Риск растет, (...) сокращается количество новых проектов. Купить землю невозможно, арендовать - тоже. Есть лишь одна ниша - покупка старых зданий", – сказал Авулис.

Еще одна причина - бюрократические проволочки.

"Еще одна причина - рост бюрократии в Вильнюсском муниципалитете. Политика города в последнее время изменилась, (...) появилось больше ограничений, тормозят принятие проектов", – сказал Авулис, заметив, что снижение предложений при высоком спросе вызовет рост цен.

"В последние 5 лет цены растут в среднем на 5-7% в год. Сейчас предложение не успевает за спросом, если эти тенденции затянутся, то велика вероятность роста цен", – сказал он.

Кроме того, цены растут из-за подорожание самого строительства.

"Расходы на строительство растут, поскольку рабочих не хватает. До пандемии на стройке половина работников были гражданами Украины и Беларуси. Сейчас рабочим приехать тяжело. Это увеличит затраты, а значит и цены на недвижимость", – сказал Авулис, заметив, что сейчас увеличился спрос на жилье среднего сегмента, что является свидетельством улучшения финансового положения жителей столицы.

"В Вильнюсе зарплаты самые большие, (...) они каждый год растут, увеличивается количество людей, получающих большие доходы. Эти люди могут позволить себе улучшить условия жизни, купить жилье более высокого качества или в хорошем месте", – сказал предприниматель.

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