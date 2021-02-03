Парикмахерские и салоны Литвы требуют объяснений отказа в открытии

Представители литовских парикмахерских и салонов красоты попросили правительство предоставить аргументы по которым было отложено решение об их возможном открытии.

Президент Ассоциации парикмахеров и специалистов в сфере красоты Йоланта Мачюлене заявила, что бизнес-ассоциации до сих пор не получили ответы от правительства Литвы о причинах, по которым им нельзя работать при соблюдении карантинных требований.

"Все зависит от тех людей, которые решают без нас, ведь у нас не спрашивают и нас не слышат", – сказала в среду Мачюлене.

По ее словам, представители индустрии красоты научились работать безопасно в период первого карантина, однако сейчас их не слышат.

"Причин, по которым не будут решаться, мы не знаем, поскольку ответов не получили. Мы надеялись, что объяснят, ведь обращались и коллективно, и не коллективно, и от имени всех ассоциаций, и отдельно, и пока нет конкретного ответа, почему не можем работать", – сказала она.

"С нашей стороны, мы выполнили домашние задания и после первого карантина, мы точно доказали, что безопасны и ответственны, это должно было дать гарантию послаблений для сектора красоты и разрешить нам работать, более того, наши соседи работают", – сказала Мачюлене.

В среду литовское правительство решило пока не смягчать карантинные требования, хотя ранее на этой неделе сообщалось о возможности открытия парикмахерских, салонов красоты и магазинов промтоваров.

В понедельник, после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщал, что в среду на рассмотрение Кабмина будет вынесено предложение разрешить работу магазинов промтоваров с отдельными входами с улицы, предоставлять косметологические услуги.

Однако во вторник Экспертная комиссия при правительстве предложила не смягчать карантинные правила до снижения показателей заболеваемости.

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