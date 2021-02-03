После полуночи полиция остановила автомобиль - водитель и пассажиры нарушили ряд карантинных ограничений

Полиция Тракайского района 3 февраля, в 2.30 ч. остановила в Лентварисе автомобиль Audi, в котором ехали шестеро молодых людей в возрасте 20-25 лет (четверо молодых мужчин и две девушки).

Все они - из разных домашних хозяйств и ехали в одном автомобиле, нарушая действующий карантинный порядок. В отношении всех нарушителей были составлены протоколы.

Кроме того, 25-летний водитель был наказан за вождение без прав и за то, что в машине ехало больше пассажиров, чем полагается.

2 февраля, в 2 ч. в Тракай был остановлен автомобиль VW, которым управлял 20-летний вильнюсец, у которого не было веских оснований для приезда в другой муниципалитет.

В 21 ч. в Тракай был остановлен автомобиль Audi, которым управлял житель Укмерге, нарушивший правила карантина и приехавший безо всяких оснований на территорию другого муниципалитета.

Полиция провела проверки в Ужутракисе, где обнаружила двоих вильнюсцев, приехавших сюда безо всяких оснований, оба получили штрафы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!