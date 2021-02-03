Жители Литвы заваливают муниципалитеты просьбами запретить курение на балконах

С 2021 года в Литве вступил в силу закон, запрещающий курение на балконах, террасах и лоджиях многоквартирных домов. В муниципалитеты обращаются сотни граждан, которые просят запретить курение в их домах. О массе жалоб и нюансах нового порядка в передаче "Утро на Delfi" рассказал заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

Он сказал, что Вильнюсский муниципалитет получил почти 400 заявок, а с 5 февраля запрет вступит в силу в 28 домах.

"Мы видим, что обращается много людей. Почти 400 заявок только в Вильнюсе. Муниципалитет получил дополнительную работу. Пока удалось обработать 270 заявок, в этих домах рано или поздно вступит запрет, остальные заявки еще рассматривают.

С 5 февраля запрет вступит в силу в 28 вильнюсских многоквартирных домах", – сказал Бужинскас.

После принятия запрета дается две недели на информирование жителей и подготовке. Администратор дома должен развесить соответствующие знаки, информировать жителей.

Бужинскас сказал, что информацию обо всех принятых решениях можно найти в реестре.

"Естественно, около дома, в подъезде должны повесить соответствующую информацию, разослать ее жителем по эл. почте. Все зависит от способа коммуникации в конкретном случае", – сказал специалист.

С 5 февраля жители 28 домов уже могут жаловаться на соседей, если те будут нарушать действующий порядок.

"Мы считаем, что с соседями лучше всего договариваться по-хорошему, а не бегать с фотоаппаратом. Но если договориться не получается, тогда делайте снимки, указывайте имя, фамилию, адрес. И этих данных достаточно для того, чтобы начать рассмотрение", – сказал Бужинскас.

Он также ответил на вопрос, возникающий у многих жителей – не нарушает ли право на личную жизнь фотографирование курящего соседа.

Бужинскас сказал, что это связано с фиксацией административного правонарушения, поэтому можно делать снимки.

По словам специалиста, муниципалитет считает принятый закон избыточным.

За нарушение этого закона полагается - в первый раз предупреждение, а далее штраф от 20 до 90 евро.

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