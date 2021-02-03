В Шяуляй от коронавируса скончался молодой украинец

В Шяуляй от коронавируса скончался молодой украинец. Мужчина входил в возрастную группу 30–39 лет. Причину смерти установили судмедэксперты.

Специалист Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Юстина Петравичене сказала Delfi, что тело мужчины обнаружили в шяуляйской квартире, где проживал мужчина до смерти.

"Обычно всех покойных, причина смерти которых неясна, проверяют и на коронавирус, чтобы знать, какие средства защиты должны использовать судмедксперты", – объяснила она, почему покойного проверили на коронавирус.

По словам Петравичене, тело обнаружили в квартире. После этого покойного проверили на COVID-19.

"Коронавирус был диагностирован после смерти, поэтому эпидемиологи не смогли провести эпидемиологическое расследование", – сказала она.

У специалистов даже нет информации о том, жил он один или с кем-то, каким было его состояние здоровья до смерти.

"Покойный - гражданин Украины, в Литве к семейному врачу он не ходил, поэтому у нас нет данных о состоянии его здоровья", – сказала Петравичене.

Однако нет сомнений, что гражданин Украины скончался от COVID-19. Это доказали судмедэксперты.

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