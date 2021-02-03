Эксперты не одобряют всеобщее открытие магазинов в Литве, правительству придется решать дилемму

Правительству Ингриды Шимоните 3 февраля придется решать дилемму – совет экспертов во вторник не одобрил предложение правительства в "ближайшие дни" открыть небольшие магазины с выходом на улицу, и салоны красоты. Эксперты говорят не о днях, а о месяца и предлагают открыть магазины и салоны только в некоторых регионах. Есть опасения распространения нового штамма и третьей волны.

По сведениям Delfi, совет экспертов предлагает открыть магазины, когда среднее количество больных будет составлять 150 человек на 100 000 жителей за 14 дней, а салоны красоты, заведения общепита и другие услуги – ниже 100 на 100 000 жителей. Сейчас этот показатель в Литве составляет больше 400.

Даже если магазины откроют - вход в низ должен быть с улицы, а поток клиентов должен быть ограничен до 20 кв. м на человека или же одновременно могут обслуживать только одного клиента.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене подтвердила, что выводы экспертов противоречат тем, о которых в понедельник говорили члены правительства. В понедельник разрешили работу лыжных комплексов и обещали открыть магазины промтоваров и салоны красоты.

"Мы заседали допоздна и представили предложения правительству. Что касается торговцев - маленькие магазины со входом с улицы могут открыться, когда количество случаев будет не больше 150 на 100 000 жителей", – сказала она.

"А салоны красоты - еще позже", – продолжила Ругинене, заметив, что выводы экспертов жестче, чем правительственной комиссии, заседавшей в понедельник.

"Я понимаю, что все устали, но третья волна может подкосить нам ноги, тем более, что новый штамм уже в Литве", – заметила специалист. Она заметила, что открывать магазины еще рано, ведь и количество случаев меньше 500 фиксируют только 5 дней.

Ji patikslino, kad grožio salonai galėtų pradėti veikti, kai bus 100 atvejų 100-ui tūkst. gyventojų, o teigiamų COVID-19 testų dalis bus ne didesnė nei 4%.

"Коммуникация - не наше дело. Мы тоже удивились тому, о чем говорилось в понедельник. Мы еще в пятницу сообщали, поскольку видели предложение министерств, и Минэкономики предлагал снять ограничения. Мы сразу сказали, что это опасно и рискованно. Если бы не новый штамм, все было бы немного иначе, но сейчас есть новый фактор, который в декабрьские сценарии не включали", – сказала Ругинене.

Председатель Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил Delfi, что эксперты приняли более жесткий порядок, но он акцентировал, что магазины и салоны красоты предлагают открыть в тех муниципалитетах, где уровень заболевания низкий.

Он заметил, что есть муниципалитеты, в которых возможны сценарии А и Б.

"Каждый муниципалитет должен сам решать, важно на правительственном уровне сохранять запрет на перемещение между муниципалитетами", – считает Янулявичюс.

По его мнению, именно запрет на мобильность принес больше всего пользы для снижения уровня заболеваемости.

Янулявичюс сказал, что некоторые муниципалитеты уже могут открыть школы и магазины.

"В других, к сожалению, мы не можем этого сделать, в Вильнюсе нет и 500 случаев на 100 000, он еще не может перейди и к сценарию В", – считает специалист.

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