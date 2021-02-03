Глава МИД Литвы: вакцинация становится геополитическим вызовом

Вакцинация от коронавируса становится геополитическим вызовом, и в этой ситуации нельзя забывать о странах Восточного партнерства, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Я считаю, что программа вакцинирования становится геополитическим вызовом, неслучайно мы с 12 коллегами обратились в Еврокомиссию с предложением не забывать вовлекать в программу вакцинации наших Восточных партнеров, Украину, Молдавию, Грузию, а также Беларусь, как мы можем помочь ей в обход официального Минска", – сказал Г. Ландсбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Так он комментировал сообщения о том, что на востоке Украины начали прививать население российской вакциной.

Министр выразил сожаление по поводу того, что пока сама Европа сталкивается с трудностями в процессе вакцинирования, но подчеркнул, что тогда, "когда решится вопрос контрактов, Европа встанет на ноги и наши люди будут привиты в тех количествах, которых мы хотим, следует уделить внимание и помочь тем государствам, которым эта помощь требуется".

В январе Литва и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель помочь странам Восточного партнерства получить вакцины от коронавируса.

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