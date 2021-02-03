Истощенный бизнес хочет работать: после открытия ждут распродажи и рост цен

Ожидание измучило и бизнес – часть работников, которые находились на простое, сейчас уже - клиенты Службы занятости Литвы. Предприниматели с надеждой относятся к обещанию правительства снять часть ограничений – говорят, что лучше жесткие ограничение, чем отсутствие возможности работать. Первые послабления преподнесут покупателям сюрприз: в салонах красоты вырастут цены, поскольку желающих посетить их много. А торговцы объявят распродажи, чтобы распродать сезонные товары.

На Службе занятости зарегистрировались 282 000 безработных, это 16,4% трудоспособного населения.

Каждый 20 безработный до этого находился на простое (13 000). 1/4 работала в сфере оптовой и розничной торговли, еще 1/4 – в сфере проживания и общепита.

Еще 120 000 работников находятся на простое – 15 700 компаний не могут дать им работу, информирует Государственная инспекция по труду.

Правительство в среду обсудить вопрос послаблений для торговых компаний и салонов красоты.

Глава компании Apranga Римантас Первеняцкас сказал, что это уже не может продолжаться: "Карантин затянулся, бизнесу сложно оставаться без работы. Если все это будет продолжаться, то последствия могут быть разными. И для малого, и для среднего бизнеса, и для крупного, такое закрытие доставляет немало проблем".

В январе оборот компании был на 70% меньше, чем год назад. А электронная торговля компенсирует всего 30% потерь.

"Мы считаем, что по мере снижения уровня заболеваний, надо пытаться освобождать бизнес, сначала открыть магазины с выходом на улицу. В них действительно риска не больше, чем в продовольственных, я думаю, даже меньше", – считает Первеняцкас.

У Aprangos grupė есть 16 магазинов с выходом на улицу (не в торговых центрах). В магазинах этой группы сразу обещают скидки не меньше 50%, чтобы можно было реализовать товары зимней коллекции.

Оксана Пикуль-Ясайтене, которой принадлежит салон красоты Oksanos Pikul grožio namai не скрывает, что ждет возможности работать – ей приходится записывать клиентов в очередь. Из-за роста минимальной зарплаты и увеличения других расходов, услуги салонов красоты в этом году могут подорожать. По ее словам, все 7 работников ее салона сейчас находятся на простое.

По ее словам, специалисты этой сферы могут вернуться на работу прямо сейчас – у них есть опыт работы при соблюдении максимальных мер предосторожности, этот навык был приобретет после первого карантина.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис заверил, что бизнес готов к возобновлению деятельности.

"Но есть и вопрос психологического здоровья. Когда уже понятно, что вопрос физического здоровья решен, большим вызовом является психологическое здоровье, в бизнесе, в сфере образования, в среде людей, которые уже не знают, чего ждать. А ведь мы все еще не знаем, чего ждать", – сказал он.

"В соответствии с обновленной стратегией откроются магазины с промтоварами, у которых есть отдельный вход с улицы. В них должны регулировать поток покупателей и соблюдать меры предосторожности. Это значит, что откроются и цветочные магазины, и Ikea. Таково предложение Минздрава и Минэкономики", – сказал Романовский.

"Чтобы бизнес и клиенты чувствовали себя безопасно, параллельно должно идти тестирование и вакцинация – два основных момента. Ослабление карантина - бег на короткую дистанцию. Но если придет третья, четвертая, пятая волна, то многие этого точно не переживут", – заметил Романовскис.

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