В статистику включены 4 случая смерти, которые имели место раньше.
За сутки выздоровел 1081 человек.
Всего с начала пандемии в Литве заболели 184 208 человека, 132 326 выздоровели, 46 722 – еще болеет.
Всего скончались 2867 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 74 213 человек, двумя дозами – 25 231.
За минувшие сутки проверили 8028 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 947 747 тестов.
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