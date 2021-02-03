Столица Литвы утопает не только в снегу, но и в мусоре

В некоторых вильнюсских районах ситуация с вывозом коммунальных отходов трагическая, даже спустя неделю после снегопада туда не могут проехать мусоровозы. Жители столицы Литвы говорят, что мусор не вывозят почти неделю, несмотря на то, что дороги уже расчищены. Представители компаний, отвечающих за вывоз мусора, говорят, что проблема не только в нечищенных дорогах - местами дороги скользкие, а подъезд к контейнерам заблокирован автомобилями.

В фейсбуке жители сообщают о том, что уже неделю в некоторых районах не вывозят мусор, люди делятся фотографиями. В редакцию Delfi пишут читатели, делясь этой проблемой.

"Уже почти неделю на ул. Капсу не вывозят мусор: приезжают представители VASA, фотографируют и все, а гора мусора растет. За что мы платим деньги?" – пишет одна читательница.

На сайте tvarkaumiesta.lt видно, что ситуация в Науининкай неважная.

На перекрестке ул. Прусу и Кондукторю мусор около контейнеров скапливается уже неделю и, несмотря на почищенную дорогу, его никто не вывозит.

Жительница ул. Шалткалвю говорит, что у них мусор не вывозят третий день, мусор оставляют даже на проезжей части. Контейнерами пользуются 4 многоквартирных дома.

"Дорога нескользкая, проехать можно, почему не вывозят мусор, непонятно", – пишет она на портале tvarkaumiesta.lt.

От мусора страдают не только жители Науининкай. На сайте tvarkaumiesta.lt есть жалобы жителей разных районов. Мусор не вывозят с ул. Гарвяжю, Габиёс, Сантаришкю, Упялё, Полоцко, Наугардуко, С.Станявичаус и др.

Жители ул. Упялё сами везут контейнеры к удобному для компании Ekonovus месту, поскольку их улица нечищенная, но и оттуда мусор перестали вывозить.

Представитель Ekonovus Рамунас Папинигис сказал: "Мы сожалеем, что часть жителей Вильнюса сталкивается с проблемами. Я хочу отметить, что мы соблюдаем установленный график и обслуживаем территории, где почищены дороги".

Глава Ekonovus заметил, что подъезд к контейнерам должен обеспечить администратор дома или жилтоварищество.

"Мы поддерживаем диалог с муниципальной компанией VASA. Посылаем ей адреса контейнеров, к которым мы не можем подъехать из-за снега, скользкой дороги или заблокированного проезда. Однако часть территорий неподготовлена к обслуживанию", – сказал Папинигис.

На территории, которую обслуживает Ekonovus, подъехать невозможно к 48 из 600 площадок для вывоза мусора. Особенно сложная ситуация в Науининкай и Фабийонишкес.

По данным VASA, на данный момент нет мест, где мусор не вывозили больше недели (максимум, машина не приезжала 6 дней). В 50 местах за мусором не приезжали 4 дня - в Фабийонишкес, Жирмунай, Юстинишкес, Лаздинай, Науининкай, Науяместисе и Шешкине.

По словам представителя VASA Эдиты Сирутене, мусор не могут вывезти не только из-за снега, но и из-за скользкой дороги, из-за брошенных около контейнеров машин.

Работники VASA каждый день, получая жалобы, проверяют ситуацию на месте и ищут способ решения проблемы, организуют чистку дорог.

Сирутене уверяет, что ситуация улучается. VASA надеется, что на этой неделе удастся вывезти весь накопленный мусор.

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