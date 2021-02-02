В Вильнюсе курение запрещено в 270 домах, заявки поступают и в других городах

С начала 2021 года в Литве вступил в силу запрет на курение на балконах многоквартирных домов, поэтому в муниципалитеты стали обращаться жители с просьбой объявить их дома зонами, где запрещено курение. Заместитель главы администрации мэрии Вильнюсского района Адомас Бужинскас сказал, что с Нового года поступило больше 380 заявок.

"Еще поступило около 50 запросов в связи с этой темой. Глава администрации Повилас Подярскис уже принял решение о запрете на курение в 270 домах. Решения были приняты не одновременно, поэтому вступят в силу разное время. 28 приказов вступят в силу 5 февраля. Те решения, которые были приняты позже, вступят в силу позже", – сказал Бужинскас.

По его словам, первые заявления могут поступить уже после 5 февраля.

"Пока запрет не вступил в силу, нельзя подавать жалобы, курильщиков не могут наказать. Важно, что жаловаться смогут только жители дома, которые декларировали там место жительства", – сказал он.

Бужинскас отметил, что администраторы дома могут информировать жителей о том, что в их доме курение запрещено, для этого вывешивают объявления, чтобы все жильцы были информированы.

"Важно подчеркнуть, что в день вступления запрета в силу администратор должен повесить в доме запрещающие знаки, но закон должны выполнять независимо от наличия знаков", – сказал он.

Клайпедский муниципалитет отметил, что поступили 43 заявки с просьбой запретить курение в многоквартирных домов.

"В 28 случаях уже принято решение. В двух домах запреты вступят в силу 8 февраля, в остальных 22 февраля. Еще 15 заявок пока рассматривают", – сказал представитель муниципалитета Марюс Панкявичюс.

По его словам, первые заявки поступили 5-6 января.

"Мы получаем жалобы в связи с курением и в других помещениях общего назначения. Чаще всего – в подъездах. Были жалобы и на курение на общих кухнях (в общежитиях). Были жалобы и на курение в квартирах, при котором дым попадает в соседние квартиры", – сказал Панкявичюс.

Представитель Каунасского муниципалитета Арнольдас Букялис сказал, что они получили 50 заявок на запрет на курение на балконах домов. Первые запреты вступят в силу с середины февраля. За нарушение закона грозит штраф в размере 90 евро.

По требованию полиции или представителей муниципалитета, владелец жилья должен будет назвать контакты курившего на балконе человека. Если владелец квартиры этого не сделает, то ему грозит штраф в размере до 120 евро.

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