Глава Соцмина Литвы: важнейшие вопросы повестки - реорганизация Службы занятости

В связи с ростом в Литве уровня безработицы министр социальной защиты и труда Моника Навицкене обещает реорганизацию Службы занятости.

"В нашей повестке основным вопросом сегодня является реорганизация Службы занятости", – сказала в интервью BNS министр.

М. Навицкене отметила, что будет стремиться к тому, чтобы в Службе занятости регистрировали лишь людей, у которых есть реальные стремления найти работу, а после модернизации системы информационных технологий и создания "портала знакомств" для работников и работодателей, учреждение могло бы сконцентрироваться на обновлении компетенций.

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"Сейчас у нас около 11 тыс. 400 свободных рабочих мест и небольшое количество неработающих людей. Основной функцией Службы занятости должно быть совмещение потребности со спросом, решение логистических проблем, если такие возникают", – сказала министр.

"У нас есть мысли о модернизации информационной системы, чтобы, если говоря в шутку, она могла бы быть словно портал знакомств для работников и работодателей, где они могли бы без больших человеческих усилий находить друг друга, а основная функция Службы занятости заключалась бы в возможности переквалификации, приобретения новой профессии", – сказала М. Навицкене.

Министр утверждает, что при решении проблем безработицы основное внимание следует уделять молодежи и людям предпенсионного возраста.

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