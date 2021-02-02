"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела": МИД России обвинил западных дипломатов, досталось и Литве

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Во вторник в московском суде началось судебное слушание по вопросу о том, будет ли арестованный лидер оппозиции Алексей Навальный приговорен к нескольким годам лишения свободы. Telegram-каналы сообщили, что у суда припарковано не менее 18 дипломатических автомобилей. На это отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

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