"Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации, - подметила она.

"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России", - убеждена представитель МИД России.

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"Медуза" пишет об ответе британского посольства, в котором говорится, что присутствие дипломатов на судебных слушаниях является нормальной практикой.


Как передают информационные агентства, в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет...

Опубликовано Maria Zakharova Вторник, 2 февраля 2021 г.

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