Клиенты просят парикмахеров принять их нелегально: жалобы есть, но доказать факт нарушения сложно

По словам паневежских специалистов Национального центра общественного здравоохранения, сейчас немодно демонстрировать модельные стрижки и красивый маникюр. Во время карантина специалисты получают жалобы на действующие нелегально салоны красоты и спорт-клубы. Доказать факт таких нарушений непросто, однако честные предприниматели сказали, что нелегалы есть, пишет Sekundė.

Глава известного паневежского салона Аушра Виткувене уже два месяца не работает, зарабатывает только на продаже краски для волос. В свободное время она учится и занимается ремонтом.

Однако недавно она попала в поле зрения НЦОЗ и едва не получила штраф за незаконную деятельность.

"Как только ввели ограничения, я сразу же прекратила деятельность. Иногда приходила в салон, чтобы постричь членов семьи. Кто-то увидел это, сфотографировал и информировал НЦОЗ. Пришлось объяснять ситуацию", – сказала она, заметив, что получила предупреждение.

Сейчас она стрижет членов семьи дома, в салон не ездит.

По словам Виткувене, карантин - сложное время как в психологическом плане, так и в плане неизвестности, что будет дальше с бизнесом.

Она видит перемены - молодые мастера уходят, а клиенты привыкают к натуральности и следят за собой сами.

Виткувене не скрывает, что к ней обращались клиенты с просьбой нелегально постричь их, но она не соглашается. Однако, по ее данным, в Паневежисе есть те, кто работает нелегально на квартире.

"Я думаю, что такая деятельность наблюдается даже не из-за бедности. Просто люди не хотят мириться с ситуацией, чувствуют себя сильнее болезни", – сказала она.

Работники этого сектора в карантин получают пособие в размере 260 евро в месяц. Однако, по словам Виткувене, это только показывает, насколько небезопасна эта сфера, даже если ты честно платишь налоги.

Представитель Паневежского департамента НЦОЗ Вита Вичене сказала, что они получили две жалобы в связи с нелегальной работой парикмахеров. В обоих случаях доказать факт нарушения не удалось.

По словам Вичене, в таком случае правонарушение совершают обе стороны.

"Сейчас, наверное, стыдно ходить с модельной стрижкой или красивым маникюром. Никто не говорит, что нет нелегальных салонов, но ходить туда - нечестно, кроме того, это риск для здоровья", – сказала специалист, она заметила, что сотрудники департамента ходят по городу и проверяют салоны.

Вичене понимает, что такие услуги предоставляют тайно - на дому, за закрытыми дверями и только лояльным клиентам.

Гигиенистов удивил и тот факт, что в Паневежисе нелегально работали некоторые спорт-клубы. Одна такая жалоба подтвердилась.

"В помещении компании Panevėžio energija собирались члены учреждения Teniso liūtas и не соблюдали действующие правила. Составлен протокол, будет назначен штраф", – сказала Вичене. Глава Teniso liūtas Нериюс Кястайтис сказал, что они никакие правила не нарушали и штраф не получали.

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