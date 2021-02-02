Президентская служба: весной каждую неделю будем получать сотни тысяч доз вакцины

С февраля Литва будет получать больше вакцины от коронавируса, а в марте-апреле мы будем каждую неделю получать сотни тысяч доз вакцины, сказал советник президента Симонас Крепшта.

"Вакцины будет больше с февраля, ведь на второй неделе февраля придут 50 000 доз вакцины AstraZeneca, это значит, что в последние недели февраля мы будем получать в два раза больше доз, чем до этого получали в январе", – сказал Крепшта в интервью Žinių radijаs.

Он заметил, что вполне реально в феврале в некоторые дни прививать по 10 000 и больше человек. По его словам, только AstraZeneca в марте должна доставить до 200 000 доз, увеличится также количество вакцины BioNTech и Pfizer.

"Очевидно, что в марте количество вакцины увеличится в несколько раз, по сравнению с февралем, это позволит увеличить объемы вакцинации. Сейчас вакцинация проходит на первой скорости, в феврале включим вторую, а в марте – третью", – сказал Крепшта.

По словам советника президента, для слаженности процесса важно не только количество вакцины, но и подготовка к массовой вакцинации, система регистрации и информирование жителей.

Крепшта сказал, что надо думать о центрах массовой вакцинации, кроме того, для массовой вакцинации нужно задействовать не только электронную, но и телефонную регистрацию.

"В марте-апреле, когда у нас будут сотни тысяч доз в неделю, надо призвать к вакцинации такое же количество людей, информировать их, регистрировать, сформировать очередь, это вызов", – заметил советник.

В понедельник Литва получила 7-ю партию вакцины BioNTech и Pfizer – 22 230 доз. Эта вакцина будет использована для повторной вакцинации.

В воскресенье вечером в Литву доставили вторую партию вакцины компании Moderna – 3600 доз.

Сообщалось также, что AstraZeneca в феврале доставит около 50 000 доз вакцины от COVID-19.

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