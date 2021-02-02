Бизнесмены США призывают скорее назначить посла Литвы в Вашингтоне

Бизнес-общественность призывает как можно скорее назначить посла Литвы в Соединенных Штатах Америки.

"Полгода без посла там - это очень плохо. Следует как раз развивать эту дружбу через дипломатию", – сказал BNS в понедельник председатель правления Палаты американского бизнеса в Литве Тадас Визгирда.

"Если шесть месяцев нет посла, это кажется несерьезным", – добавил он.

Американская палата бизнеса на минувшей неделе обратилась к президенту, призывав как можно скорее назначить посла в Вашингтоне.

Т. Визгирда утверждает, что необходимо рассмотреть кандидатуры бывших министров иностранных дел и обороны Л. Линкявичюса и Р. Кароблиса, которые президент ранее отклонил.

"У нас есть два прекрасных кандидата, которые по причине необходимости "политического остывания" даже не рассматриваются. Когда не рассматриваются два очень опытных кандидата, особенно Л. Линкявичюс, я думаю, что на самом деле это выглядит жалким. Я бы предложил рассмотреть обоих кандидатов", – сказал Т. Визгирда.

В деятельности Американской палаты бизнеса принимают участие более 150 компаний США и бизнесменов в Литве, в них трудоустроено более 30 тыс. литовцев.

Глава МИД: призыв понятен

Нынешний министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил BNS, что ему понятен призыв американской общины бизнеса, поэтому прилагаются все усилия для того, чтобы процесс назначения посла не затягивался.

Все же, по словам министра, сложно говорить о кандидатурах, пока нет согласия США по конкретному кандидату.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы этот процесс не затянулся, и мы ищем лучшее решение для государства", – сказал Г. Ландсбергис.

"Однако пока говорить о кандидатах преждевременно, ведь не получено соглашение принимающей стороны по конкретному кандидату", – добавил он.

Должность посла Литвы в Вашингтоне осталась свободной с конца лета прошлого года.

По словам дипломатических источников, в последнее время рассматривалась возможность назначения Р. Кароблиса и Л. Линкявичюса послами в Брюсселе и Вашингтоне.

Однако президент Г. Науседа отклонил такие предложения, заявив, что им необходим период "политического остывания".

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