Вильнюсский университет ищет 350 академических работников

Вильнюсский университет (ВУ) объявляет открытые конкурсы на академические должности – в целом идет поиск 350 различных преподавателей и научных работников.

По словам главы отдела коммуникации и маркетинга ВУ Эрминаса Спудиса, такие конкурсы университет объявляет раз или два в год.

По его словам, они объявляются в связи с завершением трудовых соглашений с преподавателями и научными работниками.

ВУ заключает трудовые договора с академработниками на пять лет.

В Вильнюсском университете работают более 5000 сотрудников различных сфер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!