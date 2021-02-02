По словам главы отдела коммуникации и маркетинга ВУ Эрминаса Спудиса, такие конкурсы университет объявляет раз или два в год.
По его словам, они объявляются в связи с завершением трудовых соглашений с преподавателями и научными работниками.
ВУ заключает трудовые договора с академработниками на пять лет.
В Вильнюсском университете работают более 5000 сотрудников различных сфер.
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