Светлана Тихановская наградила археологов, нашедших останки лидеров Восстания 1863–1864 годов

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник наградила археологов, нашедших останки лидеров Восстания 1863–1864 годов против Царской России.

С. Тихановская посетила экспозицию Литовского национального художественного музея, посвященную лидерам восстания, среди которых - белорусский герой Константин Калиновский. Она вручила музею и группе археологов знаки почета.

"Перезахоронение К. Калиновского было очень важным событием, я бы хотела лично поблагодарить людей, которые участвовали в археологических поисках, а также организовали перезахоронение, и вручить символические знаки почета, чтобы вы знали, что в свое время вы сделали очень много для белорусов, с этого началось осознание белорусами того, что мы являемся народом, и мы начали объединяться", – сказала С. Тихановская.

Она также сказала, что историческое наследие Великого княжества Литовского (ВКЛ) очень важно для белорусского народа, оно дает основания для гордости за своей народ, за свою историю.

"На самом деле, наследие ВКЛ очень важно. Раньше, возможно, это не ощущалось, но белорусы как народ не имели национального самомнения, никто этого не хотел, но в прошлом году белорусы, наконец, в полной мере ощутили гордость за то, что мы единый народ, и сейчас это осознание того, что мы народ, поднялось уже на новый уровень", – сказала лидер оппозиции.

Комментируя сообщения о том, что президент Литвы Гитанас Науседа номинировал ее на Нобелевскую премию мира, С. Тихановская сказала, что "это признание белорусского народа".

"Я, как представитель белорусского народа, которой доверили право говорить от его имени, уверена в том, что белорусы бы это очень оценили", – сказала С. Тихановская.

В субботу информированные источники BNS подтвердили, что руководитель Литвы выдвинул проживающую в Вильнюсе С. Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Главы государств входят в число людей, которые официально могут предлагать кандидатов на Нобелевскую премию мира. Кандидаты выдвигались до 31 января.

Президентский дворец отказался комментировать BNS информацию о номинации С. Тихановской.

Лауреатов выбирает норвежский Нобелевский комитет. Он не предает огласке фамилии номинантов, они бывают засекречены 50 лет.

"Мы не будем комментировать информацию по Нобелевской премии мира", - сказал в субботу BNS советник президента Ридас Ясюлёнис.

После публикации этого сообщения С. Тихановская поблагодарила президента Литвы за продемонстрированную солидарность и поддержку мирной борьбы белорусов за свободу.

"Это невероятный момент. Я благодарна президенту Науседе за то, что номинировали меня и всех белорусов на Нобелевскую премию мира. Это прекрасное проявление солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа", – написала С. Тихановская в социальной сети "Твиттер".

38-летняя С. Тихановская в августе прошлого года участвовала в выборах президента Беларуси. Она выдвинула свою кандидатуру после того, как режим арестовал ее мужа, собиравшегося баллотироваться на выборах.

Режим объявил, что на выборах победил Александр Лукашенко, однако оппозиция и Запад заявили, что результаты были сфальсифицированы, в Беларуси начались массовые акции протеста, они продолжаются до сих пор.

Из-за давления режима С. Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву, куда еще до выборов были вывезены ее дети. Проживая в Литве, она занимается привлечением международной помощи оппозиции и стремится увеличить давление на режим А. Лукашенко, чтобы были проведены новые свободные выборы.

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