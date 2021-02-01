Рынок новых автомобилей в январе в Литве сократился на 45%

В январе этого года в Литве было зарегистрировано 2547 новых легковых автомобилей - на 45% меньше, чем за такой же период прошлого года (4630 автомобилей), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

"Спад в наибольшей степени зависит от сокращения объемов реэкспортируемых автомобилей, хотя это явление продолжает оставаться особенно значимым рыночным фактором: 761 зарегистрированный новый автомобиль (из них – 750 Fiat и 5 Jeep) был снят с регистрации еще до конца месяца, а еще 20 будут сняты с регистрации в ближайшее время", – говорится в сообщении.

В январе было зарегистрировано 2317 автомобилей в личное пользование и 230 - в коммерческое, что соответственно на 45,5% и на 39,3% меньше, чем в январе прошлого года.

В январе на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (775 единиц), на втором месте была Toyota (434), на третьем Volkswagen (235). Среди престижных марок лидировали Volvo (52), на втором месте – BMW (50).

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