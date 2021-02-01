Выводы комиссии: пока ограничения остаются в силе, но есть и хорошие новости обещают открыть парикмахерские и некоторые магазины

В понедельник правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила стратегию поэтапного ослабления карантина. Министр внутренних дел Агне Билотайте после заседания комиссии представила стратегию отмены запрета на сообщение между муниципалитетами.

"Можно говорить о послаблениях в этой сфере, когда показатель заболеваемости будет меньше 200 случаев за 14 дней на 100 000 жителей, а часть положительных тестов не будет превышать 10% - можно будет ослабить контроль в кольцевых муниципалитетах.

Если показатель будет ниже 150 случаев, а число положительных тестов не больше 5%, можно оставить ограничения в силе только на выходные и праздники.

Третий этап – если новых случаев будет не больше 100, а число положительных тестов 4%, тогда можно будет отменить режим, за исключением тех муниципалитетов, где показатель будет выше 100", – сказала Билотайте.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что правительство должно утвердить план четырех сценариев.

"Пока у нас нет окончательного результата. Попробуем в среду зафиксировать окончательный вариант с показателями для каждой сферы", – сказал министр, заметив, что выход из карантина должен быть постепенным.

Он сказал, что комиссия с правительством смогут каждую неделю пересматривать возможные ограничения.

Дулькис сказал, что правительству предложат разрешить работу лыжных центров, магазинов с промтоварами, если вход в них с улицы.

Министр сказал, что смогут работать и салоны красоты, если будут созданы все условия безопасности. Он заметил, что все решения в среду примет правительство после совещания с экспертами.

Министр науки образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, когда в школы смогут вернуться ученики начальных и выпускных классов.

"Мы планируем, что начальные классы смогут вернуться в школы после февральских каникул. Но это произойдет, если количество случаев сократится до 200 на 100 000 жителей за 14 дней, а количество положительных тестов составит не меньше 10%. Выпускники к смешанному обучению смогут вернуться при показателе 150 человек на 100 000 жителей, при положительных тестах не более 5%", – сказала министр.

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