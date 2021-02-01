В Литву доставлена вторая партия вакцины Moderna

BNS ru.DELFI.lt

В воскресенье вечером из Бельгии в Литву была доставлена партия вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

В ней – 3600 доз, сообщило Министерство здравоохранения. Первая партия, состоявшая из 2400 доз, поступила 12 января. Ими привиты работники мобильных пунктов и пунктов приема пациентов с жаром, работники и постояльцы учреждений социальной опеки. Литва также получает вакцину производства BionTech и Pfizer. По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 71 тыс. 323 человек, двумя дозами – 21 тыс. 102 человека. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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