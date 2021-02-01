В ней – 3600 доз, сообщило Министерство здравоохранения.
Первая партия, состоявшая из 2400 доз, поступила 12 января.
Ими привиты работники мобильных пунктов и пунктов приема пациентов с жаром, работники и постояльцы учреждений социальной опеки.
Литва также получает вакцину производства BionTech и Pfizer.
По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 71 тыс. 323 человек, двумя дозами – 21 тыс. 102 человека.
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