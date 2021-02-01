В статистику включены 3 случая смерти, которые имели место раньше.
За сутки выздоровели 83 человека.
Всего с начала пандемии в Литве заболели 182 893 человека, 129 269 выздоровели, 48 581 – еще болеет.
Всего скончались 2825 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 71 448 человек, двумя дозами – 21 113.
За минувшие сутки проверили 2490 тестов, всего с начала пандемии сделано 1 930 617 тестов.
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