Swedbank создает холдинг в Балтии, Латвия станет центром управления

Группа Swedbank приняла решение укрепить свое присутствие в странах Балтии, создав новую холдинговую компанию, которая будет зарегистрирована в Латвии и объединит банки группы Swedbank в Балтии. Тем самым Swedbank формализует уже имеющуюся модель оперативной деятельности, одновременно обеспечив более широкие полномочия руководства на уровне Латвии и Балтии, сообщил порталу Delfi руководитель пресс-службы Swedbank Янис Кропс.

По его словам, реализуемые перемены не будут иметь прямого влияния на клиентов и сотрудников Swedbank в Латвии, однако они усилят полномочия руководства Swedbank в Латвии. Таким образом Swedbank обеспечит то, что принятие решений станет еще ближе к клиентам, и сможет более гибко приспосабливать стратегию к требованиям латвийского рынка и надзора.

"Более года мы тщательно работали над изменениями модели внутреннего управления предприятия, внедряя рекомендации по банковскому надзору и лучшие практики корпоративного управления. Эти шагом мы упростим принятие решений и увеличим прозрачность структуры управления банка, чтобы полноценно продолжать реализацию долгосрочной стратегии на наших домашних рынках – в Латвии, Эстонии, Литве и Швеции", – говорит президент Группы Swedbank Йенс Хенрикссон.

Образуемая холдинговая компания создаст подчиненную группу предприятий в рамках Единого надзорного механизма. Это предприятие, помимо банков в Латвии, Литве и Эстонии, будет также юридически ответственным перед надзорными институциями. Холдинговая компания будет зарегистрирована в Латвии, однако ее сотрудниками станут представители всех стран домашних рынков Swedbank. Предусматривается, что необходимые разрешения регуляторов для начала работы холдингового предприятия будут получены до середины 2021 года, когда оно и начнет полноценную деятельность.

"Мы играем значительную роль в финансовых системах стран Балтии, поэтому мы хотим обеспечить наше устойчивое присутствие в Латвии, Литве и Эстонии. Укрепляя управление на балтийском уровне, мы продолжим улучшать взаимную синергию наших стран, одновременно сохранив нынешнюю модель деятельности, в которой услуги развиваем совместно, но в каждой стране укореняемся в согласии с местной культурой, регулированием и ожиданиями клиентов", – говорит руководитель Swedbank в Балтии Йон Лидефелт.

Усовершенствования в модели управления банком среди прочего уточняют ответственность на каждом уровне управления, что дает большее представительство командам управления каждого дочернего банка стран Балтии. Тем самым укрепляется способность Swedbank приспосабливаться к условиям и потребностям клиентов каждого домашнего рынка.

"Решение зарегистрировать холдинговую компанию в Латвии является комплиментом латвийским институциям – Комиссии рынка финансов и капитала, Службе финансовой разведки и, конечно, нынешнему правительству, которое успешно завершило реформу финансового сектора, упорядочив законодательную среду и значительно улучшив международную репутацию Латвии. Я удовлетворен, что найдено такое решение управления, которое одновременно дает ожидаемую регуляторами прозрачность модели управления и обеспечивает принятие решений ближе к клиентам в Латвии" – указывает руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис.

Президент Группы Swedbank будет председателем совета нового холдингового предприятия, в свою очередь, руководитель Swedbank в Балтии станет председателем правления холдинговой компании. Держателем долей капитала холдинговой компании полностью будет Swedbank AB, и новая компания будет стопроцентным собственником дочерних банков в Латвии, Литве и Эстонии. Председатель правления холдинговой компании будет также председателем совета в каждом из дочерних банков стран Балтии.

Swedbank является крупнейшим в Балтии банком. В нем работают 6000 сотрудников. Банк оказывает услуги более чем 3 миллионам физических лиц и 280 тысячам предприятий в Латвии, Литве и Эстонии.

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