"У нас есть подтвержденные неделю назад графики. Первую партию мы надеемся получить 7 февраля, если ничего не изменится", – сказала в понедельник радиостанции LRT канцлер министерства Юргита Гребенковене.
Европейское фармагентство в пятницу разрешило использование вакцины AstraZeneca для прививки взрослых граждан ЕС.
В воскресенье вечером глава Еврокомиссии сообщила, что компания согласилась увеличить запланированное для ЕС количество доз на 30%.
В литовском министерстве пока не имеют информации об этом.
До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.
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