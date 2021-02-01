Погода: прогнозируют снег и низкие температуры

В понедельник днем давление поднимется, поэтому в большинстве районов из-за облаков появится солнце, местами пройдет небольшой снег. Днем будет 0-5 градусов мороза, у моря - 1-2 градуса тепла.

Во вторник в первой половине ночи облака ненадолго рассеются, но потом станут снова собираться. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 4-9 градусов мороза, местами до 10-12 градусов.

Во вторник днем придет циклон. Пойдет небольшой снег. Особенно обильные осадки ожидаются на взморье и на западе страны. Днем будет 1-6 градусов мороза, на западе 0-1 градус тепла.

В среду ночью во многих районах ожидаются осадки, днем осадки прогнозируют в основном на юге страны. Ночью будет 3-8, у моря 0-2 градуса мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В четверг местами, наибольшая вероятность - на юге, пройдет небольшой снег. Ночью будет 3-8, местами 9-11 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

В пятницу во многих районах пройдет небольшой снег, похолодает. Ночью будет 6-11, днем 4-9, у моря 1-3 градуса мороза.

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