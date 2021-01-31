В Литве уже зафиксировано 20 штаммов коронавируса - будет ли третья волна?

В Литве уже зарегистрировано 20 штаммов коронавируса. Хотя ученые подчеркивают, что на эффективность вакцины они не повлияют и что нет необходимости опасаться мутаций вируса, есть вероятность, что эти распространяющиеся штаммы вернут высокие показатели заражений.

По словам Эдиты Сужеделене, профессора Вильнюсского университета (ВУ), наиболее тревожные штаммы коронавируса в мире в настоящее время известны как британский вариант, южноафриканский и южноамериканский или бразильский варианты.

Данных о распространении этих штаммов в Литве нет, но этого нельзя исключать, говорит профессор.

"Мы не можем твердо это заявит (что штамм еще не попал в Литву - Delfi), потому что мы не проводим достаточного количества геномных исследований вирусных изолятов", - сказала она в передаче "День на Delfi".

По ее словам, в Литве такие тесты проводятся только на 0,6% от всех положительных тестов. Это один из худших показателей в Европе. Целевой показатель будет составлять 5-10%, и в этом случае можно будет своевременно выявить новые штаммы и принять превентивные меры для предотвращения их дальнейшего распространения.

Профессор отмечает, что в некоторых странах, где распространился мутировавший вирус, наблюдается резкий рост случаев заболевания, поскольку они распространяются быстрее на 50-70%.

"Похоже, они связаны с индикаторами так называемой третьей волны", - сказала Э. Сужеделене.

Однако она подчеркнула, что пока нет доказательств того, что эти штаммы могут повлиять на эффективность вакцин.

"Сейчас у нас есть свет в конце туннеля - вакцина дошли до людей, в ближайшее время будут регистрироваться еще, у нас будет 3-4. Если в ближайшее время будет достигнут коллективный иммунитет, беспокойство по поводу распространения должно уменьшиться", - пояснила профессор.

Правда, она подчеркнула, что, пока не будет достигнут коллективный иммунитет, за этими штаммами коронавируса следует очень внимательно следить.

"Они могут лишь частично сделать карантинные меры эффективными. Тогда мы снова сможем говорить о возвращении и о более интенсивном течении пандемии", - сказала Э. Сужеделене.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британский штамм коронавируса уже широко распространен в 60 странах мира, а южноафриканский штамм - в 23.

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