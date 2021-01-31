Католические епископы Литвы примут решение о возобновлении служб с верующими

В ближайшее время епископы Католической Церкви Литвы обещают принять решение по вопросу проведения служб с участием верующих.

"Понимая, что участие в общинных религиозных обрядах является существенной потребностью верующего человека, епископы в ближайшее время надеются принять решение о постепенном возвращении к обычному проведению месс и готовят конкретные шаги к этому возврату", – заявила Конференция католических епископов Литвы.

Представители конференции обсудили со специалистами здравоохранения положение с пандемией и порядок организации служб в других странах.

"В ходе заседания констатировалось, что благодаря прилагаемым усилиям в Литве мы добились значительного улучшения ситуации, хоть она и достаточно хрупкая по сравнению с тем, что было полтора месяца назад. Это дает надежду на то, что в ближайшем будущем можно будет ожидать и других позитивных изменений", – говорится в сообщении.

По причине быстрого распространения вируса службы с участием верующих в Литве были остановлены 16 декабря.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!