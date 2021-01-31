Вице-министр: вопрос о возрасте прививаемых вакциной AstraZeneca будет решаться после детального анализа

Поскольку Европейское фармацевтическое агентство (ЕФА) утвердило вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca, вопрос о вакцинации ею людей старшего возраста будет решаться после детального анализа всех рекомендаций и спецификаций вакцины, сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.

В пятницу Европейское фармацевтическое агентство заявило, что разрешает применять вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для взрослых людей.

Ранее, в пятницу, вице-министр BNS сообщала, что, по ее данным, европейское агентство не рекомендует вакцинировать ею людей старшего возраста, поэтому в Литве ею будут прививать более молодых людей.

После официального заявления агентства вице-министр отметила, что решение в Литве будет приниматься после детального анализа ситуации.

"Еще придется детально прочитать их информацию, что там точно написано. Если ограничений в отношении людей пожилого возраста у Европейского фармагентства не будет, мы будем руководствоваться его решениями", – сказала вице-министр BNS в пятницу вечером.

"Я понимаю, что это, вероятно, не является тем ответом, который бы вы хотели получить,- это вопрос особой точности, на который без детального описания анализа ЕФА не смогу ответить", – сказала она.

ЕФА в публичном заявлении указывает, что в данный момент нет достаточных результатов исследований того, как вакцина действует на людей старше 55 лет, однако ожидается, что вакцина дает защиту, с учетом прочих данных, включая действие других вакцин.

"Эксперты ЕФА считают, что вакцину можно использовать и для вакцинации пожилых людей", – говорится в сообщении.

Вице-министр подчеркнула, что при принятии решения будет учитываться "не пресс-релиз, а спецификация препарата".

Прививочная комиссия Германии в четверг сообщила, что рекомендует прививать вакциной AstraZeneca от COVID-19 только людей моложе 65 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!