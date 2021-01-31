ESO: в субботу вечером без электричества оставались около 850 клиентов

По данным ESO, в субботу вечером без электричества остались около 850 потребителей. В основном это более отдаленные усадьбы, фермерские хозяйства, расположенные в Алитусском районе - около 300, в Вильнюсском районе - около 290, в Утянском районе - около 250.

Уже несколько дней около 200 бригад, то есть около 600 человек, устраняют неполадки.

По данным ESO, заканчивается ремонт поврежденных в десятках точек линий электропередач: есть упавшие деревья, они находятся на заболоченных территориях. После восстановления линий в одних местах деревья ломаются в других - образуются новые неполадки. Иногда одну и ту же линию приходится ремонтировать несколько раз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!