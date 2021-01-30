Женщине, которая не может забрать накопленные средства, банк сказал благодарить государство

Женщина откладывала деньги в пенсионных фондах второй ступени. Когда она вышла на пенсию, отправилась в банк, чтобы забрать накопленную сумму, но выяснилось, что деньги ей не отдадут, поскольку она накопила больше, чем установленная в законе сумма. Сейчас ежемесячно до 85 лет ей на счет будут переводить по 23 евро.

Этой историей в фейсбуке поделилась дочь женщины. Позже в интервью Delfi она уточнила, что ее мама ходила в банк в 2019 г. и просила остановить участие в пенсионном накопление, чтобы потом забрать накопленную сумму. Чтобы получить однократную выплату, человек должен накопить не больше 5000 евро.

"Мама откладывала деньги в Swedbank, в течение нескольких лет накопила 3000 евро. В 2019 году она пошла в банк и остановила участие в пенсионном накоплении. Работник банка убедила ее не забирать деньги, оставить их еще на год, ведь все равно не удастся накопить больше 5000 евро. Мама подождала", – рассказала Каролина.

В ноябре 2020 г. женщина вышла на пенсию и поехала в банк, чтобы забрать деньги, но сделать этого не смогла, поскольку накопила больше 6000 евро, значит, ей полагаются выплаты до достижения 85-летнего возраста.

"Сейчас она каждый месяц получает 23 евро. Когда ей исполнится 85 лет, она сможет забрать остаток. Банк заявил, что этот порядок установило государство, за него мы должны благодарить правительство", – сказала женщина.

Она была возмущена тем, что банк не предупредил ее мать, что сумма уже приближается к 5000 евро.

"Представитель банк Swedbank предоставила моей маме неверную информацию, а сейчас банк сказал, что виновато государство, приняв закон о пенсионных фондах II ступени. Маму никто не предупредил, что сумма приближается к 5000 евро. Почему человеку не предоставили возможность выбора?" – заметила Каролина.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что при накоплении суммы больше 5000 евро, есть следующие варианты: отсрочить выплаты и копить деньги дальше, получать только периодические выплаты или купить в "Содре" аннуитет.

Можно забрать деньги, если их меньше 5000 евро. Если же сумма больше 5000 евро, но меньше 10 000 евро, то накопленную сумму выплачивают по частям. Если сумма больше 10 000 евро, то человек получает ежемесячные выплаты до конца жизни", – сказал он.

Если человеку деньги пока не нужны, то он может отсрочить начало выплаты, собранные средства продолжают инвестировать. Подать заявку на получение выплат можно в любой момент.

По словам Абрашкявичюса, о возможных вариантах клиента информируют за 3 месяца до выхода на пенсию.

Правда, стоит обратить внимание на то, что с 2019 года была проведена реформа пенсионного накопления, и установили меньший порог – 3000 евро. Если человек накапливает больше 3000 евро, накопленные средства он уже не может забрать. В апреле 2020 года парламент внес поправки в закон и установил порог в 5000 евро.

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