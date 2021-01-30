В выходные небо прояснится, температура опустится до -12

В субботу погоду в Литве обусловит южная часть циклона. Ночью на большей части территории страны появятся прояснения, пасмурно будет только на севере и на востоке страны. Местами, в основном на взморье и кое-где на востоке, пройдет небольшой снег. Возможен гололед.

В субботу днем почти везде выглянет солнце, местами пройдет небольшой снег. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В воскресенье ночью местами возможен небольшой снег, метель. Ночью будет 4–9, у моря 1–3 градуса мороза. Кое-где температура опустится до 12 градусов мороза.

В воскресенье днем в большинстве районов снова пойдет небольшой снег. На юго-западе ожидается метель. Температура воздуха составит 0-4 градуса мороза, у моря будет 2 градуса тепла.

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