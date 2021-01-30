Читателя удивило состояние почищенной дороги: условия как в Сибири

Снегопад доставил жителям Литвы немало хлопот. И несмотря на то, что компании, отвечающие за уборку дорог, утверждают, что прилагают максимум усилий для расчистки дорог, эти утверждения убедили не всех. С редакцией Delfi связался читатель и рассказал о неприятном опыте.

"Мне приходится много ездить по Литве, был я и на дороге Шяуляй-Пакруоис. За пределами Пакруоиса я почувствовал себя как в другом мире, где нет грейдеров, соли и т.д. Машины двигаются со скоростью – максимум 50 км/ч", – рассказал мужчина.

Он сказал Delfi, что до самого Пакруоиса он не видел никакой снегоуборочной техники. А в Пакруоисе местные жители сказали ему, что этот участок дороги всегда плохо убирают, когда идет снег.

"Однако больше удивили 22 км дороги Пакруоис–Радвилишкис. Видно, что дорогу чистили, но как будто делали это с помощью лошади – как проскакала, так и хорошо", – сказал читатель.

По его словам, средь бела дня проехать по дороге было невозможно, вдоль обочины стояли машины, которые вышли из строя, местами скорость движения составляла 20 км/ч.

"Я пытался позвонить по указанному номеру дорожной службы Пакруоиса – но телефон был выключен. Я видел всякие дороги, но то, что видел сегодня, увидел впервые за 19 лет, я был неприятно удивлен. Ощущение такое, как будто я ехал по вспаханным полям или где-то в центре Сибири", – сказал читатель Delfi.

Delfi связался с АО Kelių priežiūra и выяснил, что дорога номер 212 относится к дорогам 4-ого уровня. Это не приоритетная дорога, поэтому за ситуацией там наблюдают с 6 до 19 ч. В последний раз ее чистили и посыпали 28 января.

"Состояние дороги отвечает нормативам. Мы понимаем, что ожидания у водителей разные, но в Литве 21 000 км дорог, по интенсивности движения они разделены на 5 уровней, от этого зависит и их чистка", – сказала представитель компании.



1 уровень – главные магистральные дороги. Эти дороги чистят круглосуточно, поддерживая их в хорошем состоянии.

2 уровень – магистральные и основные дороги, отличающиеся интенсивным движением. Там наши рабочие следят за состоянием дорог с 4 до 22 ч.

3 уровень – это большая часть дорог Литвы, включая районные с интенсивным движением. Там наши рабочие следят за состоянием дорог с 4 до 19 ч.

4 уровень – районные дороги, по которым проезжает меньше 1000 машин в сутки. Там наши рабочие следят за состоянием дорог с 6 до 19 ч.

5 уровень – на них поддерживается минимальный порядок. Там наши рабочие следят за состоянием дорог с 9 до 18 ч.

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